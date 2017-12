Grandes investidores viram costas ao petróleo e piscam o olho às renováveis

As preocupações ambientais estão a ganhar espaço nas estratégias de investimento, com grandes agentes institucionais, como o Fundo Soberano da Noruega ou o Banco Mundial, a diminuírem o interesse por combustíveis fósseis. A inversão destes dois gigantes pode levar a mudanças no setor energético, mas os analistas consideram prematuro passar o certificado de óbito ao petróleo e gás.

Em novembro, o Fundo Soberano da Noruega anunciou que vai deixar de investir em ações de empresas do setor do petróleo e gás para proteger o país da volatilidade dos preços. Este mês, o Banco Mundial justificou o abandono do financiamento à exploração e produção das duas matérias-primas, a partir de 2019, com a vontade de alinhar pelos objetivos do Acordo de Paris.

“O Fundo da Noruega tem um papel importante, não só pela sua dimensão, mas como indicador para outros investidores”, afirmou Carlos Jesus, diretor adjunto do Caixa Banco de Investimento (BI), que lembrou que os dois casos são diferentes já que “o Banco Mundial investe em projetos e não no mercado acionista”.