Governo volta costas à “geringonça” nas leis laborais

O Governo esteve dois anos a negociar medidas de combate à precariedade com o Bloco de Esquerda e em apenas duas reuniões cedeu aos patrões, criando um pacote de alterações às leis do trabalho que é um “Frankenstein”. Não admira que a CGTP não tenha assinado o documento.

Foram precisos dois anos de negociação entre o Governo e o Bloco de Esquerda no grupo de trabalho para preparação de um Plano Nacional contra a Precariedade para criar um acordo sobre as medidas de combate à precariedade que estavam previstas no acordo que viabilizou o governo do PS. Foram dezenas de reuniões onde estiveram presentes o ministro do trabalho, o secretário de Estado, deputados do Bloco, especialistas em matéria laboral e ativistas dos movimentos de precários.

Foram dezenas de horas de negociação, centenas de horas de estudo, para criar uma proposta coerente de combate aos abusos do trabalho precário: maior combate aos falsos recibos verdes, melhorias no código contributivo para os trabalhadores independentes, limitação do número de renovações do trabalho temporário, limitação das excepções que permitiam contratar a prazo para funções permanentes jovens e desempregados de longa duração. Houve mesmo um relatório de progresso que foi publicado e que pode ser lido aqui .