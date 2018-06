Governo volta a reunir-se com camionistas na segunda-feira e acredita em acordo

O Governo diz acreditar num acordo com os camionistas, com quem se volta a reunir na segunda-feira, e acrescenta que, das duas associações do setor, chegou a um acordo de princípio com uma.

Segundo o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, o acordo de princípio com a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) contempla a criação de uma linha de crédito para os transportadores, “que permite uma antecipação no pagamento das faturas”.

O acordo contempla ainda a subida do limiar do gasóleo profissional dos 30 mil para os 35 mil litros, “uma medida que tem sido reivindicada” pela classe, disse o secretário de Estado, no âmbito de uma declaração que fez no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas a propósito de uma greve de ferroviários marcada para segunda-feira.