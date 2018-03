Governo vai reabrir linha de crédito a alunos do ensino superior

O Governo vai reintroduzir o sistema de empréstimos a alunos do ensino superior para que possam continuar a frequentar a universidade. O mecanismo, que estava suspenso desde 2015, vai ser agora reorientado para mestrados e doutoramentos e vai passar a estar disponível já no próximo ano letivo, avança o jornal “Público”.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, confirma que o Governo está disposto a “revitalizar o sistema de empéstimos”, depois de no ano passado ter avançado com a promessa. As regras de acesso à linha de crédito vão passar a ser mais simples e a ideia agora é orientar os empréstimos para o apoio à pós-graduação.

O sistema de empréstimos não exige o recurso a garantias patrimoniais, fornecendo aos estudantes um crédito com aprovação quase imediata e com taxas de juro e spread reduzidos. As condições previstas para o próximo ano devem manter as bonificações em função das notas dos alunos. Anteriormente, o programa previa que quem tivesse média inferior a 14 valores, tinha um spread de 1%, podendo ser reduzido para, no máximo 0,2% para os estudantes com média igual ou superior a 16.