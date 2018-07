Governo vai lançar mais concursos para modernizar ferrovia nacional

Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, vai lançar na próxima segunda-feira, dia 9 de julho, mais dois concursos de empreitadas para renovar a rede ferroviária nacional.

Para o meio dia, está prevista a cerimónia de lançamento do concurso público para a empreitada de modernização do troço da linha da Beira Alta, entre Cerdeira e Guarda, assim como de um outro concurso de sinalização para o conjunto da rede ferroviária nacional.

Antes, Pedro Marques vai visitar as obras em curso na linha ferroviária da Beira Baixa, a partir da ponte sobre o Zêzere (II), no concelho da Covilhã.

“Estes investimentos integram o projeto do Corredor Norte do plano Ferrovia 2020, que prevê um investimento global de dois mil milhões de euros, co-financiado pelos fundos europeus, abrangendo metade da rede ferroviária nacional”, destaca uma nota do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

Esse documento acrescenta que “as obras já em curso na linha da Beira Baixa têm como objetivo modernizar o troço Covilhã-Guarda, encerrado há uma década”.

“Será ainda construída a Concordância das Beiras, que permitirá a interoperabilidade com a linha da Beira Alta”, destaca o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

De acordo com esta nota do ministério liderado por Pedro Marques, “a linha da Beira Alta é a coluna vertebral do Corredor Norte, cuja modernização vem criar condições mais competitivas a esta via, nomeadamente para a ligação dos portos de Aveiro e Leixões à fronteira de Vilar Formoso e a Espanha”.