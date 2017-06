Governo vai criar sistema de alertas para consumidores endividados

O Ministério da Justiça pretende criar um sistema de alertas para os consumidores que estiverem em risco de entrarem em incumprimento, evitando que cheguem à situação de insolvência, disse ontem a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

Em entrevista à Antena 1 e ao “Negócios”, a ministra revelou que já teve lugar uma reunião com as instituições que trabalham na área do endividamento das famílias. Adiantou que, em articulação com o Ministério da Segurança Social e das Finanças, serão tomadas medidas para acompanhar essas famílias e reestruturar as dívidas, com a criação de conselhos de consumidores e de alertas precoces.

A ministra admite que sejam criados mecanismos para publicitar, junto das instituições financeiras, a situação dos consumidores excessivamente endividados. As quais poderão ser penalizadas, se ainda assim concederem o crédito e o consumidor não conseguir pagar, disse a ministra, rejeitando, no entanto, uma proibição da concessão de crédito.