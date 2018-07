Governo vai corrigir “divergência” sobre aumento extraordinário das pensões no OE2019

O ministro do Trabalho comprometeu-se hoje a corrigir uma “divergência” e incluir uma norma no próximo Orçamento do Estado para que o aumento extraordinário das pensões seja incorporado no referencial dos valores mínimos das pensões.

“Iremos ultrapassar essa divergência no quadro do Orçamento de 2019, é um compromisso que estamos em condições de assumir”, afirmou Vieira da Silva, na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, em resposta à deputada do PCP, Diana Ferreira.

A deputada tinha questionado o ministro sobre que medidas iriam ser tomadas para que o aumento extraordinário de pensões de agosto de 2017 fosse integrado no referencial do valor mínimo das pensões. Segundo explicou, esta situação criou “situações problemáticas”, por exemplo, em sede de IRS.