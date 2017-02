Governo sustentado pelos partidos de esquerda trouxe “mais democracia”, diz António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, defende, no prefácio do livro do sociólogo André Freire, “Para lá da ‘Geringonça’ — O Governo de esquerdas em Portugal e na Europa, que “era um dever” o PS tentar formar um Governo com o apoio da esquerda no parlamento, trazendo “mais democracia” e “mais e melhores opções” ao povo português.

António Costa relembra que desde os anos 80 “a democracia cristã — duradoura parceira da social-democracia na reconstrução do pós-guerra — foi cedendo o seu lugar a um liberalismo radical” e que a solução governativa do PS com o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes conseguiu “romper esta assimetria” ou tendência de apenas se fazerem entendimentos à direita.