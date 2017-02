Governo sueco defende uso do hijab em visita ao Irão

O governo sueco defendeu hoje a decisão tomada na semana passada de as mulheres do seu governo usarem um véu no Irão, durante a visita oficial ao país, com o argumento de que “não o fazer violaria a lei”.

A ministra do comércio, Ann Linde, foi duramente criticada por ter aderido ao uso do hijab, sendo que o governo sueco autoproclama-se como o primeiro “governo feminista” a nível mundial.

“É vergonhoso para a política externa feminista”, referiu Jan Bjorklun, chefe do partido liberal, à BBC, salientando a opressão legal feita às mulheres naquele país.