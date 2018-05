Governo sublinha que o FMI vê boas condições para Portugal continuar a consolidar contas públicas

O Fundo Monetário Internacional elogiou o desempenho da economia portuguesa, e segundo o ministério das Finanças, uma das mensagens mais importantes da instituição liderada por Christine Lagarde é que as condições favoráveis irão permitir que o país prolongue a consolidação das contas públicas.

“A missão do FMI sublinha o forte desempenho da economia portuguesa em 2017, apresentando uma perspetiva de curto-prazo favorável, projetando o cumprimento das metas orçamentais e um crescimento económico de 2,3% em 2018, em linha com a previsão do Programa de Estabilidade. O crescimento no médio-prazo deverá assentar no investimento e nas exportações, impulsionados por uma melhoria das condições de crédito e pelo aumento da competitividade dos bens e serviços portugueses”, referiu o ministério, em comunicado.

No comunicado divulgado esta terça-feira, no final da missão ao abrigo do Artigo IV, o FMI realçou que Portugal fez um “progresso significativo” na consolidação orçamental em 2017, apoiado numa execução orçamental disciplinada e acrescentou que a meta do défice parece ser alcançável”. O Fundo alinha a sua estimativa com a do Governo, esperando um défice orçamental de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, melhorando em 0,3 pontos percentuais a estimativa que tinha apresentado em abril (que era de 1% do PIB).