Governo reuniu com bancos para apresentar solução para malparado

O ministério das Finanças reuniu esta segunda-feira com o Banco de Portugal e representantes dos três bancos em Portugal com os maiores níveis de malparado para apresentar uma solução, aguardando agora feedback das instituições financeiras.

O primeiro-ministro António Costa revelou durante o debate quinzenal, esta quinta-feira, que “houve na segunda-feira uma reunião entre o ministério das Finanças, o Banco de Portugal e os três maiores bancos do país com elevado número de malparado” com o objetivo de “apresentarem aos bancos uma proposta”.

O chefe do executivo respondia ao líder da banca parlamentar do PSD, Luís Montenegro, que questionava António Costa sobre o estudo do crédito mal parado e o “famoso veículo” que “ia criar”.