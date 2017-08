Governo Regional vai reflorestar o Chão das Aboboreiras com 90 mil árvores

O Governo Regional decidiu reflorestar o Chão das Aboboreira com 90 mil árvores.

A intervenção do Governo Regional pretende aumentar a segurança da população contra os incêndios, travar a erosão do solo e diminuir o risco de aluvião.

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada deslocou-se hoje ao Chão das Aboboreiras para acompanhar as intervenções que estão a ser feitas no local.