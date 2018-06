Governo Regional vai estudar com Binter possíveis alterações nos horários e tarifários na ligação entre Madeira e Porto Santo

Na reunião realizada na passada quinta-feira que reuniu o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, a Binter, a Câmara Municipal do Porto Santo e a Direcção Regional da Administração Pública desta ilha, e ainda o deputado do PSD, Bernardo Caldeira, ficou acordado a possibilidade de se fazer alterações quer a nível dos horários e tarifários na ligação entre a Madeira e o Porto Santo.

O objetivo desta reunião entre executivo, Binter e representantes do Porto Santo passou pela discussão de ajustes na ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, referiu que apesar do processo ser do Ministério das Infraestruturas o executivo madeirense entendeu ser “importante e oportuno” limar alguns aspetos desta operação aérea.