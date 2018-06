Governo Regional diz que autarquia do Funchal foi “força de bloqueio” na Ponte Nova

O Governo Regional afirma que a Câmara Municipal do Funchal actuou como uma força de bloqueio no dossier relativo à Ponte Nova acusando o executivo camarário de ter acordado tarde e a más horas neste processo e que o embargo da autarquia à obra “foi ilegal e pueril”.

“O município, neste processo, não foi mais do que uma força de bloqueio, ao impedir a conclusão da reabilitação da Ponte Nova com um embargo ilegal e pueril. Agora, na perspetiva de um desfecho menos nobre, relativamente ao processo instaurado no tribunal pelo Governo Regional, a autarquia, vestida com pele de cordeiro, tenta uma fuga para a frente, com a montagem de uma ilusão, que tenta “vender” aos seus munícipes”, defende o executivo madeirense.

O Governo Regional alega que foi a entidade responsável pela “deliberação da manutenção” da Ponte Nova e da Cabouqueira através das alterações no âmbito da regularização tanto da Ribeira de Santa Luzia como da Ribeira de São João e que este processo surgiu anteriormente a qualquer intenção de classificação de interesse municipal.