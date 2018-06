Governo Regional diz que António Lopes da Fonseca revela total desconhecimento da realidade do mercado de emprego

A Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais esclareceu esta quarta-feira as declarações proferidas pelo presidente do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, relativamente às integrações no mercado de trabalho na Madeira, ao referir que as afirmações do centrista revelam “um total desconhecimento” sobre a dinâmica dos números do desemprego registada e ainda da realidade do mercado de trabalho regional e nacional.

O centrista tinha pedido explicações, na passada segunda-feira, ao vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, sobre as afirmações em que dizia que “a Madeira colocou entre abril de 2015 e 2018 no mercado de trabalho 24.190 pessoas”.

“É preciso explicar estes números”, afirmou António Lopes da Fonseca na passada segunda-feira. “Se a Madeira colocou 24.190 pessoas no mercado de trabalho, isso significa que teríamos uma taxa de desemprego zero, e não é isso que se verifica, continuamos, aliás, a ser a região do país com a maior taxa de desemprego”, alerta.