Governo Regional celebra contratos de 1,9 milhões de euros com associações de bombeiros

O Governo Regional da Madeira vai celebrar contratos programa com as Associações Humanitários dos Bombeiros Voluntários da Região Autónoma no valor de 1,9 milhões de euros.

Estes contratos programa vão servir para despesas de funcionamento, conservação e reparação dos equipamentos afetos aos quartéis de bombeiros e aos seus parques de máquinas e viaturas.

O executivo madeirense deliberou no sentido da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas fazer um levantamento dos prejuízos causados pelo temporal, na Região Autónoma, em fevereiro e março.