Governo Regional aloca dois milhões de euros para trilhos de BTT

A secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, anunciou esta quarta-feira a abertura de mais três trilhos de BTT. A governante referiu ainda que o executivo madeirense pretende alocar uma verba de dois milhões de euros nestes trilhos de modo a dar resposta ao aumento de interesse nesta atividade.

Os três novos trilhos de BTT têm uma extensão de 10 km e juntam-se aos sete percursos, já existentes, com uma extensão de 35 kms.

A governante disse ainda que o Governo Regional quer que esta actividade cresça de “forma sustentada e sustentável” e que exista uma compatibilização entre o BTT e outras atividades de montanha.

Os três novos percursos estão situados no Pico das Pedras, no Montado da Esperança e em São Jorge. A governante realçou que o Governo Regional perspectiva abrir mais trilhos no futuro para além da oferta já existente.