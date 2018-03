Governo Regional aloca 54 milhões de euros para recuperar canais de rega e redes de abastecimento

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, afirmou esta quinta-feira que o executivo madeirense vai alocar um total de 54 milhões de euros na recuperação de 100 kms de canais de rega e nas redes de abastecimento nos município aderentes à Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

Susana Prada refere que 30 milhões de euros são para recuperar 100 km de canais de rega e os restantes 24 milhões de euros para a recuperação de redes de abastecimento.

Para além destas medidas a governante destacou as apostas feitas pelo executivo “na criação de reservas estratégicas de água em altitude” realçando a construção da lagoa do Paul da Serra e ainda o novo túnel hidráulico no sistema do Canal do Norte.