Governo reforça investimento em programa de remoção de amianto

O Governo fica autorizado, mediante proposta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças, do ambiente e de cada área governativa, a proceder às alterações orçamentais necessárias a assegurar o programa de remoção de amianto dos edifícios públicos.

Na proposta do OE2018 hoje entregue no Parlamento, o Governo prevê uma autorização legislativa para assegurar, no próximo ano, o investimento público das iniciativas relacionadas com o diagnóstico, monitorização, substituição, remoção de amianto nos edifícios públicos.

“O Governo fica autorizado, mediante proposta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, do ambiente e de cada área governativa, a proceder às alterações orçamentais decorrentes da afetação da dotação centralizada do Ministério das Finanças, criada para assegurar o investimento público das iniciativas relacionadas com o diagnóstico, monitorização, substituição, remoção e destino final do mesmo, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2017, de 7 de julho, a financiar pelos Banco Europeu de Investimento e Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, nos orçamentos dos programas orçamentais que necessitem de reforços em 2018, nos termos a fixar no decreto lei de execução orçamental”, lê-se no documento.