Governo reage a avaliação do FMI e revela que está “firmemente empenhado” na correção de desequilíbrios

O Governo está “firmemente empenhado” na correção de desequilíbrios económicos e sociais e, para isso, vai implementar o Programa Nacional de Reformas, disse hoje o Ministério das Finanças.

“O Governo continua firmemente empenhado na correção dos desequilíbrios económicos e sociais que persistem, procurando consolidar os progressos alcançados no crescimento económico, no mercado de trabalho, nas contas públicas e nas contas externas. Para esse fim, o Governo apoiar-se-á na implementação do Programa Nacional de Reformas, orientado para aumentar o crescimento potencial da economia e assegurar um crescimento sustentável e inclusivo”, lê-se num comunicado do Ministério das Finanças.

O gabinete de Mário Centeno reagia assim ao relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgado hoje sobre sexta missão de acompanhamento pós programa, que decorreu no final de 2017.