Governo quer revogar contrato de serviço universal com a NOS

Depois de a Anacom ter recomendado ao Governo que negociasse com a Nos a revogação por mútuo acordo do contrato de serviço universal do telefone fixo, o executivo parece ter dado razão ao organismo regulador. O presidente da Anacom, João Cadete de Matos, disse, num encontro com a imprensa, que o Governo prepara-se, por via da arbitragem, a tentar promover essa revogação.

Três anos depois de o Estado e a NOS terem assinado um contrato para a prestação do serviço universal de telefone fixo, o nível de procura, praticamente inexistente, não justifica o contrato, e a Anacom recomendou a sua extinção.

“A lei diz que sempre que o mercado consegue suprir as necessidades” do serviço público de telefone, a atribuição do serviço universal não é obrigatória. É por isso que muitos países europeus que não têm serviço universal, recordou o presidente da Anacom.