Governo quer pôr reformados a trabalhar para o Estado

O Governo avança com alterações na lei sobre os reformados e pensionistas que trabalhem para o Estado, ao permitir que mantenham o direito a receber a pensão quando esta for superior ao valor entre a diferença entre o salário auferido e a reforma.

A medida está inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue ontem na Assembleia da República, e apresenta alterações ao regime actual que estipula que os aposentados autorizados a exercer funções públicas não podem cumular o recebimento da pensão com qualquer remuneração correspondente àquelas funções consoante a opção do aposentado.

“Os reformados com experiência em áreas que contribuam para a execução de projectos de cooperação podem exercer funções públicas e mantêm o direito a receber a pensão quando superior no valor correspondente à diferença entre o salário auferido e a reforma”, refere a proposta do OE2018.