Governo quer Marinha a fazer de Polícia Marítima

O Governo está a estudar dar poderes de fiscalização aos comandantes dos navios militares nos espaços marítimos nacionais, seguindo uma proposta da própria Marinha, informa o “Diário de Notícias”, na edição desta quarta-feira.

Portugal tem a terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia e a 11ª do mundo, com 1,7 milhões de quilómetros quadrados de área.

O jornal refere que o Governo adoptou a ideia de dar poderes de polícia aos comandantes dos navios militares no mar por entender que se enquadra nos objetivos de valorizar o “exercício das funções nas Forças Armadas e de otimização dos recursos utilizados”.

A proposta defende ainda a “certificação do pessoal da Marinha no âmbito da fiscalização da pesca”, por forma a estarem capacitados para agir como inspetores de pescas, acrescenta do “Diário de Notícias”.