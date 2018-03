Governo quer mais mulheres na política, mas nem todos os partidos estão de acordo

O Governo quer obrigar os partidos a incluírem mais mulheres nas listas, mas nem todas as forças políticas estão a favor da proposta. O Partido Socialista (PS) e o Bloco de Esquerda (BE) já se pronunciaram a favor da medida, enquanto o Partido Comunista Português (PCP) diz ser, por princípio, “contra a lei da paridade”, avança o jornal “Diário de Notícias”.

O diploma aprovado no Conselho de Ministros no Dia Internacional da Mulher prevê o aumento da representação feminina nos partidos de 33,3% para os 40%. A proposta não se fica pelos grupos parlamentares, passando a abranger também as freguesias, com a alteração da regra de ordenamento das listas. Os dois primeiros lugares devem ser ocupados por candidatos de sexos diferentes, estando previstas sanções para as listas incumpridoras.

O PS considera que este é “um passo importante no sentido de eliminar as desigualdades entre géneros e que continuam a afetar, sobretudo, as mulheres, em matérias como a conciliação entre vida profissional e familiar, a desigualdade salarial e a segregação ocupacional”. No entanto, o PCP é contra a proposta, considerando que esta “representa de condicionamento na vida interna de um partido, além de tentar tratar de forma administrativa problemas estruturais”.