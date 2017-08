Governo quer mais jovens a morar nos centros das cidades

“Essencialmente, aquilo que nós queremos, num processo que não demorará menos de um ano, é seduzir com boas razões os senhorios, isto é, os donos dos prédios, para que sejam nossos parceiros neste projeto de arrendamento acessível”, afirmou João Matos Fernandes aos jornalistas, à margem da sessão de consignação da obra de desassoreamento do rio Mondego, que decorreu ontem, em Coimbra.

O ministro explicou que no arrendamento acessível, os preços “naturalmente são abaixo dos preços de mercado”, estimando essa redução em 20% a 25% mas vincou que o arrendamento acessível “não é habitação social” e que as rendas são pagas “não de acordo com o rendimento das famílias”, mas conforme a tipologia das habitações.

“Um T2 custa mais do que um T1, um T3 custa mais que um T2, [as rendas são pagas] de acordo com a própria oferta habitacional que existe”, declarou.