Governo quer compromisso de todos para “erradicar” violência no desporto

“Há aspetos profundamente lamentáveis que aconteceram nas últimas semanas e que mancharam o futebol nacional. Todos temos de estar comprometidos para erradicar o que nada tem a ver com o desporto, porque a violência nada tem a ver com o desporto”, afirmou o governante, referindo-se aos casos de violência que se têm registado.

João Paulo Rebelo falava à margem da iniciativa ‘Portugal numa bancada’ da Altice, que convidou 10.000 portugueses de quase 200 municípios para o derradeiro jogo de preparação da equipa das ‘quinas’ para o Mundial2018, diante da Argélia.

O secretário de estado referiu que “um adepto da violência não é um adepto de desporto” e lembrou as iniciativas levadas a cabo pelo Governo.

“O governo está a fazer a sua parte. Como o primeiro-ministro já revelou, vamos criar uma autoridade para a violência no desporto e temos fechada a revisão à lei 39 de 2009, a chamada lei para a violência. No entanto, desengane-se quem entende que tudo fica resolvido na letra da lei. Tem de haver um empenho de todos, incluindo em intervenções públicas”, frisou.

De resto, João Paulo Rebelo foi perentório: “As redes sociais propagam mensagens a uma velocidade estonteante. Essas mensagens têm de ser positivas e não de apelo à violência. Ninguém se pode demitir do papel que tem para que tenhamos razões boas para celebrarmos o futebol”.

Por seu lado, o presidente da Altice, Alexandre Fonseca, também lamentou a violência no desporto, considerando que “os clubes podem e devem contribuir para agregar valores e unir as pessoas e não dar os maus exemplos que, infelizmente, se têm visto em Portugal recentemente”.

Ainda assim, o líder da Altice Portugal regozijou-se pelo sucesso das equipas portuguesas que são patrocinadas pela empresa.

“Além de patrocinarmos a seleção ‘AA’, também patrocinamos clubes. Este ano foi de particular sucesso para a Altice Portugal, porque os clubes que patrocinamos ganharam o campeonato nacional (FC Porto) e a Taça de Portugal (Desportivo das Aves). Conseguimos a dobradinha, do ponto de vista clubístico. Estamos no futebol para ganhar e assim queremos continuar”, manifestou.

Na fase final do Mundial2018, que vai ser disputada entre 14 de junho e 15 de julho, Portugal vai defrontar, no Grupo B, Espanha, a 15 de junho, em Sochi, Marrocos, em Moscovo, a 20, e Irão, de Carlos Queiroz, a 25, em Saransk.