Governo prepara sistema de pré-aposentação que combina trabalho e reforma

No dia seguinte ao da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2018, o ministro Vieira da Silva revelou que o Governo prepara um novo sistema de pré-aposentação, que pretende implementar na execução do Orçamento de 2019 e que terá como objetivo estabelecer uma transição mais gradual entre a saída do mercado de trabalho e a entrada na reforma.

Juntamente como contrato-geração, este é “um passo que tenderá a recolher consenso, mas que é tecnicamente exigente”, afirma Vieira da Silva em entrevista ao Correio da Manhã, acrescentando que em Portugal já se ensaiou este sistema, “mas nunca concretizado”. O ministro explica que o sistema permite que qualquer pessoa, quando está próxima da reforma, acumule parcialmente a pensão e o trabalho, “ajudando assim a integração de novos quadros na empresa”. Este novo sistema garante também que a não existência de uma quebra no tipo de atividade, fruto de uma transição mais lenta é uma “vantagem”: “Não existe uma rutura entre estar ontem ativo e amanhã estar reformado”.

Reconhecendo que, atualmente, já é possível receber salário e pensão – pagando uma taxa mais pequena e vendo a pensão ser atualizada todos os anos – Vieira da Silva afirma que a diferença para o novo sistema passa pela existência de “um salário correspondente a um trabalho parcial e uma pensão que seria parcial”.