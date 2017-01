Governo prepara chumbo a regresso dos 25 dias de férias

Apesar de os trabalhares em Portugal terem 22 úteis dias de férias, abaixo da média europeia, a bancada socialista prepara-se para chumbar o aumento do número de dias de férias, noticia esta quinta-feira o Correio da Manhã.

O diploma do PCP, BE e PAN, que será discutido amanhã no Parlamento, diz respeito à reposição dos 25 dias de férias na função pública e no setor privado. Se for aprovado, o diploma repõe os três dias de férias retirados em 2014 pelo executivo de Pedro Passos Coelho.

A proposta refere ainda um aumento do número de dias consoante a idade do trabalhador, ou seja, 25 dias até aos 39 anos, 26 dias até aos 49 anos, 27 dias até aos 59 anos e 28 dias a partir daí. No entanto, o deputado socialista Pedro Barbosa Coelho afirmou que a bancada não vai “acompanhar as iniciativas”, em declarações ao jornal.