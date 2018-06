Governo português trava corte de fundos comunitários da PAC para as Regiões Autónomas

O Ministério da Agricultura consegui junto do comissário europeu do setor, Phil Hogan, que não haverá corte de verbas comunitárias no âmbito da PAC – Política de Agrícola Comum para as Regiões autónomas dos Açores e da Madeira, consideradas por Bruxelas regiões ultraperiféricas.

“O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, congratula-se com o anúncio feito pelo Comissário Europeu Phil Hogan de que não haverá corte de verbas no POSEI- Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas, ao contrário do que constava da proposta inicial da Comissão Europeia de reforma da PAC – Política Agrícola Comum”, destaca um comunicado do Ministério da Agricultura.

De acordo com esse documento, o anúncio do Comissário Europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural ocorreu durante a visita aos Açores, acompanhada ontem pelo Ministro da Agricultura.