Governo português repudia reconhecimento do separatismo na Geórgia

O Governo português reiterou esta segunda-feira, 4 de junho, o seu “apoio à soberania e integridade territorial da Geórgia no limite das fronteiras internacionalmente estabelecidas”, sublinhando, em comunicado, que “condena firmemente a recente decisão do regime da Síria de estabelecer relações diplomáticas com as regiões separatistas da Abecásia e da Ossétia do Sul”.

Considerando uma “clara violação do direito internacional e do princípio da integridade territorial, tal como definido na Carta das Nações Unidas e relevantes resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, o Governo e o ministério liderado por Augusto Santos Silva colocam-se assim à margem daquilo que os analistas pensam ser uma ingerência, em perspetiva, da Rússia em mais uma das antigas repúblicas da União Soviética.

A Síria anunciou na passada semana que reconhece a independência das regiões separatistas georgianas de Abecásia e Ossétia do Sul, também reconhecidas pela Rússia, e que estabelecerá relações diplomáticas ao nível de embaixada.