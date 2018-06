Governo português condena tentativa de subversão em São Tomé e Príncipe

O Governo português fez saber em comunicado que “acompanha com atenção as notícias sobre a recente tentativa de subversão da ordem constitucional em São Tomé e Príncipe” e que “Portugal condena sem ambiguidades qualquer tentativa de subverter as instituições democráticas”.

Na pequena nota emanada do Ministério dos Negócios Estrangeiros pode ainda ler-se que “as alternâncias governativas se devem processar no pleno respeito pela Constituição, leis fundamentais e processos democráticos do país a que dizem respeito. Cabe às autoridades de São Tomé e Príncipe conduzir as necessárias investigações e apurar responsabilidades”.

O Governo português “confia que as firmes credenciais democráticas de São Tomé e Príncipe continuarão a ser respeitadas e reforçadas por todos os santomenses, num espírito de diálogo e abertura, e reitera o seu forte empenho na cooperação com São Tomé e Príncipe, tanto no plano bilateral como multilateral”.