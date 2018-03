Governo pode arrecadar 70 a 90 milhões com a taxa sobre a rotatividade nas empresas

O Governo poderá arrecadar 70 a 90 milhões de euros com esta taxa sobre a rotatividade das empresas, isto apesar das contas não estarem fechadas e de não ser esse o objetivo das medidas, segundo disse o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, este sábado em entrevista no Telejornal, na RTP.

O Governo vai cobrar uma taxa até 2% às empresas que abusem dos contratos a termo.

O ministro disse que o Governo não vai ceder no limite ao tempo dos contratos a prazo e à imposição de multas às empresas que abusem deste tipo de contratação. O objetivo não é a taxa, mas sim lembrar as empresas a “corrigir” ao longo do tempo, o seu procedimento, explicou o ministro.

Os parceiros sociais receberam as propostas para as alterações à lei do trabalho com desconfiança.