Governo nomeia Sofia Lopes Portela para presidência do conselho diretivo da ADSE

A professora do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa Sofia Maria Lopes Portela foi nomeada pelo Governo, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, para o cargo de presidente do conselho diretivo do Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE), na sequência da renúncia ao cargo de Carlos Liberato Baptista.

Sofia Portela, que já era vogal no conselho diretivo da ADSE, vai completar o mandato em curso da atual direção da ADSE, que termina a 16 de março de 2020.

Sofia Portela sucede a Carlos Liberato Baptista que renunciou ao cargo em maio, alegando então razões pessoais. Ainda em maio, seis membros do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE acusaram Liberato Baptista de tomar “decisões inoportunas e ilegítimas” e, na sequência de uma notícia da TVI, o Ministério Público começou a recolher informações sobre a gestão do agora ex-presidente da ADSE – em causa, um alegado esquema de desvio de fundos e favorecimento de empresas.

Docente universitária desde 2000 no ISCTE – IUL, atualmente como professora assistente, Sofia Lopes Portela é doutorada em métodos quantitativos aplicados, mestre em gestão e empresas e licenciada em organização e gestão de empresas pelo ISCTE.

Já deu aulas na Húngria, na Budapest Business School, em 2015; na Polónia, na Kozminski University, em 2013; em Moçambique, na Universidade Politécnica, em 2012; e na Estónia, na Tallinn University of Technology, em 2011.

De acordo com o currículo disponibilizado no site da ADSE e no site do ISCTE, a nova presidente do conselho diretivo da ADSE tem “vários artigos” publicados em revistas científicas internacionais, tendo sido orientadora e coorientadora de “várias dezenas de teses de mestrado sobre temas de gestão geral e gestão de serviços de saúde”.

Foi ainda diretora executiva do Executive Master em Gestão de Serviços de Saúde do INDEG-ISCTE e Diretora do mestrado em gestão de serviços de saúde do ISCTE-IUL.

Entre 2000 e 2001 foi gestora na Sonaecom.