Governo “não assume as suas falhas” e “ignora a voz do tecido empresarial”, acusa a CIP

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal exige ao Governo que respeite o papel da Concertação Social e deixe de apresentar “factos consumados” nas reuniões, onde se visa o debate entre parceiros. Em causa está a eliminação do banco de horas individual proposta pelo Governo “à revelia dos parceiros”, o que a CIP considera que pode vir a pôr em perigo “o clima de paz social”.

O aviso da confederação que representa os patrões em Portugal surge um dia antes da reunião que discutirá as propostas de alteração à legislação laboral. Em comunicado, a CIP indica que “foi com preocupação que as empresas portuguesas ouviram o primeiro-ministro anunciar, que a eliminação do banco de horas individual será apresentada no ‘sítio certo’, no próximo dia 23 de março, data coincidente com a próxima sessão de Concertação Social”.

A CIP acusa o Governo de estar a agir à revelia dos parceiros e sublinha que as propostas de alteração à legislação laboral “têm de ser levadas à Comissão Permanente de Concertação Social e aí colocadas, mas nunca como um facto consumado”. “As propostas apresentadas nesta sede têm de ser objeto de verdadeira avaliação, discussão e ponderação, entre todos os membros que compõem a Comissão, com vista a procurar alcançar soluções equilibradas”, sublinha a confederação.