Governo na conferência da União das Mutualidades para promover Dia Nacional do Mutualismo

A União das Mutualidades Portuguesas vai realizar, no próximo dia 6 julho, na Fundação Portuguesa das Comunicações em Lisboa, uma conferência subordinada ao tema “Mutualismo: modernizar, expandir e afirmar” .

A organização liderada por Luís Alberto Silva recebe o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a Secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos e a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho.

Em comunicado a União das Mutualidades revela que a conferência tem início previsto para as 9:30, e “conta com a participação de Ministros, Secretários de Estado, deputados, ex-governantes, jornalistas, dirigentes mutualistas e representantes associativos”, que abordarão temáticas como “Modernizar o Mutualismo”, “Capacitar as Mutualidades” e “Mutualismo através do tempo”. Isto porque dia 6 de julho é o dia nacional do mutualismo. Para Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, “o Dia Nacional do Mutualismo é um evento de referência a nível nacional, que procura chamar a atenção das entidades da Economia Social, dos poderes públicos e da população em geral para a importância do Movimento Mutualista, que conta com um milhão de Associados e beneficia 25% da população portuguesa, principalmente nas áreas saúde e da proteção social”.