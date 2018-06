Governo lança sistema e-tax free: uma plataforma que permite a não-residentes da UE recuperar o IVA nas compras em Portugal

O governo português vai lançar o sistema e-tax free, no âmbito do Simplex +, permitindo aos residentes fora da União Europeia a recuperação do IVA associado, informa a administração central em comunicado enviado esta sexta-feira, dia 29 de junho.

O novo sistema apresenta várias vantagens. “Por um lado, melhora a experiência de compra dos turistas, reduzindo os tempos de espera, quer durante a compra, quer na validação junto da alfândega no momento em que saem do país, aumentando a competitividade de Portugal enquanto destino de compras face a outros países. Por outro lado, aumenta o controlo da AT, que passa a conhecer todas as transações feitas ao abrigo deste regime, reduzindo a possibilidade de fraude fiscal”, conclui o comunicado do Ministério das Finanças.

Com esta medida, os comerciantes aderentes “passam a reportar as vendas feitas através deste regime por via eletrónica à AT – Autoridade Tributária e Aduaneira em tempo real”.