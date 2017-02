Governo lança hoje programa de investimento de 180 milhões de euros em áreas empresariais

O Governo vai apresentar hoje, no Entroncamento, o Programa de Valorização das Áreas Empresariais (PVAE), que prevê um investimento de 180 milhões de euros nas regiões norte, Centro e Alentejo. Este programa inclui acessibilidades rodoviárias, numa extensão de cerca de 65 quilómetros.

Deste modo, segundo o Jornal Económico apurou, está previsto o investimento de 102 milhões de euros para intervenções nas acessibilidades rodoviárias às 12 áreas empresariais já consolidadas nas referidas três regiões.

Segundo o Governo, em particular para o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, os critérios para o investimento nesta área de acessibilidades rodoviárias serão a redução do tempo de percurso, o custo por quilómetro e a dimensão e dinâmica do tecido empresarial.