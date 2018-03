Governo lança estudos e projetos sobre gestão da água em Portugal

O ministro do Ambiente vai presidir à sessão comemorativa do Dia Mundial da Água, que se realiza, a partir das 16 horas de hoje na Academia das Águas Livres, em Lisboa. Este será um dos pontos altos desta conferência do ‘Estudo Nacional sobre Atitudes e Comportamentos dos Portugueses face à Água’, a cargo de João Nuno Mendes, presidente da AdP – Águas de Portugal.

Por seu turno, Graça Fonseca, secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, irá abordar as temáticas debatidas no ciclo de encontros do OPP – Orçamento Portugal Participativo subordinado ao tema da ‘Água’.

No âmbito do Plano Nacional de Eficiência Hídrica na Administração Pública, proceder-se-á ao lançamento de um projeto-piloto na cidade de Lisboa.