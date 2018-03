Governo lança concurso para primeira unidade de bivalves no Tejo

O Governo lançou no final desta semana, na passada quinta-feira, o concurso público para a adjudicação da empreitada de construção da Unidade de Depósito e Transformação de Bivalves do Tejo, no Barreiro.

A iniciativa é da responsabilidade da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, após um compromisso público da governante para regular a atividade de apanha de bivalves no estuário do Tejo, “assegurando a sustentabilidade das comunidades ribeirinhas, a valorização económica dos bivalves, a garantia da qualidade dos bivalves e proteger a saúde pública”.

O projeto terá um valor global de 1,4 milhões de euros, sendo o valor da construção agora colocado a concurso orçamentado em 731 mil euros, mais IVA.