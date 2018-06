Governo lamenta saída dos EUA do Conselho dos Direitos Humanos: “É uma perda para todos”

O Governo português lamentou esta quarta-feira a saída dos Estados Unidos da América (EUA) do Conselho dos Direitos Humanos. Num comunicado emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Executivo nacional refere que “tomou conhecimento com pesar” desta decisão.

Os EUA estavam no exercício de funções desde 2017 e o mandato terminaria no final do próximo ano. “A saída de um Estado membro das Nações Unidas do Conselho de Direitos Humanos é uma perda para todos”, refere a nota do gabinete de Augusto Santos Silva.

O Governo português destaca ainda o papel do Conselho de Direitos Humanos “na promoção e proteção dos direitos humanos em todo o mundo”. Num ano em que se comemoram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os responsáveis pela tutela da diplomacia nacional esperam “que a decisão dos Estados Unidos da América, país amigo, aliado e pioneiro na defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais, possa ser reconsiderada”.