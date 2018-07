Governo italiano dificulta contratos de trabalho de curta duração

O governo de Itália aprovou uma lei que promete dificultar a contratação de funcionários para contratos de curta duração. De acordo com a “Bloomberg” a ideia passa por penalizar as empresas, que abandonam o país logo após receberem o apoio do Estado e também limitar a publicidade de jogos de azar na internet.

“Com este decreto, procuramos abolir as leis anteriores que aumentaram a insegurança no emprego”, referiu o ministro do Trabalho Luigi Di Maio durante uma conferência de imprensa antes da aprovação.

A lei denominada de “decreto da dignidade” foi anulada pela proposta inicial de Luigi Di Maio, após pressão do ministro das Finanças, Giovanni Tria, para evitar que orçamento já apertado do país, fosse ainda mais sobrecarregado.