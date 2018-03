Governo investe 13 milhões em recuperação, aquisição e construção de habitações sociais

Em paralelo com as obras de conservação e manutenção, o Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), tem em curso um plano de investimentos de aquisição, construção e reabilitação de habitações sociais cuja verba global a executar, este ano, ronda os 12 milhões de euros.

Este programa inclui a remoção do amianto, a reabilitação do Bairro da Palmeira e os investimentos com vista aos realojamentos definitivos decorrentes dos incêndios de 2016.

Para este ano, a Investimentos Habitacionais da Madeira tem previsto um investimento de 1 milhão de euros destinados à conservação e manutenção do parque habitacional. Só em encargos orçamentais relativos à ‘Empreitada de Pequenas Reparações nos Bairros da IHM’ vão ser investidos 193 mil euros, já que a verba de 130 mil euros divulgada, ontem, pelo nosso jornal não incluía a soma do IVA à taxa legal em vigor.