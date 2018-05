Governo garante que “nunca deixará que o Novo Banco seja liquidado”

Mário Centeno está na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa a responder sobre a injeção pública no Novo Banco. Fez-se acompanhar pelo secretário de Estado Ricardo Mourinho Félix.

Cecília Meireles, deputada do CDS, confrontou o Ministro com a medida de backstop, que pode levar o Estado a injetar mais dinheiro, para lá dos 3,89 mil milhões de euros previstos no mecanismo de capital contingente, em que o Estado é chamado a ter o papel de financiador do Fundo de Resolução. A deputada lembrou o ministro que noutra altura, há pouco mais de um ano, na mesma comissão, garantiu que não ia haver impacto direto ou indireto nas contas públicas com a venda do Novo Banco. O CDS acusou o Governo de “ter escondido dos portugueses esta medida de capital backstop“.

O Ministro das Finanças respondeu com a estabilidade do sistema financeiro e lembrou que o terceiro maior banco português tinha sido alvo de resolução “que criou um banco mau e um banco péssimo” e tinha falhado uma tentativa de venda do Novo Banco, de setembro de 2015.