Governo ganha aliado improvável no Eurogrupo

A reunião de ministros das Finanças da Zona Euro desta quinta-feira ficou marcada por uma reviravolta face ao habitual discurso das autoridades europeias. Jeroen Dijsselbloem, o presidente do Eurogrupo que por diversas vezes mostrou reticências quanto ao rumo das contas públicas nacionais, disse ontem que Portugal está a tomar “as medidas adequadas” no sistema financeiro. Mário Centeno levou na bagagem a redução do défice para 2,3% e deixou um desabafo, no final do encontro: “Algumas vozes no Eurogrupo andaram durante o ano de 2016 muito enganadas”.

O ministro das Finanças esteve na reunião dos ministros de Finanças da Zona Euro a dar explicações sobre o estado atual da economia portuguesa. Embora a situação grega estivesse no topo do encontro do Eurogrupo, os resultados da última missão de supervisão pós-programa a Irlanda e Portugal foram também alvo de discussão. Ambas as missões tiveram lugar entre novembro e dezembro do ano passado.

Jeroen Dijsselbloem elogiou os esforços do Governo na estabilização do sistema financeiro, mas pediu mais esforços para conter o aumento dos juros da dívida pública. “Penso que a volatilidade [dos juros] sublinha uma vez mais a necessidade de Portugal fazer avançar a agenda de reformas, com a qual disseram estar comprometidos, e de dar mais passos para reforçar o setor bancário, o que está a ser feito neste momento. Penso, portanto, que estão a tomar as medidas adequadas”, declarou.