Governo fixa défice para 2018 em 1%

O Governo quer alcançar um défice de 1% para 2018, segundo consta no Programa de Estabilidade, revela o Expresso. O documento prevê ainda a redução de desemprego que se fixará nos 9,3%.

De acordo com o jornal, a estimativa em alta do crescimento da economia, conjugada com a descida dos números do desemprego fundamenta a fixação do défice para 2018 em 1%.

O Programa de Estabilidade vai a votação em conselho de ministros esta quinta-feira e, depois, será enviado para Bruxelas.