Governo exclui 60 mil empresas da redução do PEC por não declararem ordenados

A redução no Pagamento Especial por Conta (PEC) para as empresas de 850 euros para 750 euros vai excluir 60 mil empresas que não declaram os ordenados dos trabalhadores, revelou ao Jornal Económico fonte próxima às negociações. O novo acordo de princípio que está a ser negociado com as confederações patronais que incide sobre o PEC passa por uma redução de 100 euros desta antecipação de imposto ao Estado e ainda por uma redução percentual do montante remanescente que acresce ao PEC quando o percentual de 1% da facturação do ano anterior ultrapassar os 750 euros, acaba de confirmar o primeiro-ministro após a reunião do Conselho de Ministros.

A medida esteve em discussão, nesta quinta-feira, no Conselho de Ministros, havendo já ‘luz verde’ quanto à sua modelação final. O Jornal Económico confirmou que o alívio do PEC deverá beneficiar cerca de 122 mil empresas, conforme avançado pelo Jornal de Negócios.

Nesta avaliação, fontes ligadas ao processo avançaram ao Jornal Económico que serão abrangidas apenas as empresas com ordenados declarados e com pelo menos um trabalhador com o salário mínimo que o Governo pretende aumentar de 530 euros para 557 euros.