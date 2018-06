Governo estuda redução de 30% das portagens das ex-Scut para transporte de mercadorias

O Governo está a negociar uma redução de 30% nas portagens pagas pelos veículos pesados de mercadorias nas ex-SCUT do interior e do Algarve, informa o “Jornal de Notícias”.

Na edição desta segunda-feira, 4 de junho, o diário noticia que a decisão vai ser aprovada em conselho de ministros ainda este mês ou a seguir às férias, em outubro.

Esta medida surge na sequência de um conjunto mais alargado de medidas destinadas a beneficiar o interior, que será aprovado a seguir às férias. Uma destas já foi anunciada: trata-se da redução de IRC para as empresas que se instalem no interior.

O “Jornal de Notícias” informa que a redução das portagens tem sido estudada pelos ministérios do Planeamento e Infraestruturas e das Finanças, em articulação com o ministro Adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira.