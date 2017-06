Governo está a estudar alívio para segundo escalão do IRS

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje que o Governo está a preparar uma alteração no segundo escalão do IRS, de forma a introduzir uma “progressividade mais adequada” às famílias de baixos rendimentos.

O ministro está a responder em direto a questões colocadas nas redes sociais Twitter e Facebook.

À pergunta sobre se o Governo vai mesmo mexer nos escalões do IRS em 2018, Mário Centeno explicou que as medidas que estão a ser estudadas vão no sentido de tornar a progressividade do imposto mais adequada, nomeadamente para as famílias de menores rendimentos.