Governo espanhol propõe Hernandez de Cos para Governador do Banco de Espanha

Segundo o El Economista que cita a agência EFE, o Ministro da Economia, Román Escolano, irá propôr amanhã para Governador do Banco de Espanha Pablo Hernandez de Cos, atual Diretor Geral Economia, Estatística e Pesquisa do banco central espanhol.

Segundo a imprensa espanhola teoricamente este é o nome que menos rejeição parlamentar pode receber.

“É um excelente candidato para o posto de Governador devido à sua grande formação técnica, em particular em questões bancárias e monetárias, devido à sua independência política e sua experiência e prestígio no Banco de Espanha e no Banco Central Europeu “, têm destacado o Ministério da Economia.