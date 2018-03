Governo espanhol prevê crescimento económico de 2,7% do PIB em 2018

O Governo de Espanha atualizou hoje a sua previsão de crescimento económico em 2018, subindo de 2,3% para 2,7% do PIB. “A revisão em alta é consequência da evolução favorável do investimento e da melhoria das perspetivas de crescimento da economia mundial”, explicou Román Escolano, ministro da Economia, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de hoje do Conselho de Ministros.

No final do ano passado, ao deparar com “a impossibilidade de preparar os orçamentos para 2018, o Governo espanhol remeteu para Bruxelas um quadro económico marcado pela crise na Catalunha”, recorda o jornal “El Economista”. Nessa altura, o Executivo liderado por Mariano Rajoy baixou a previsão de crescimento do PIB em 2018 para 2,3% e aumentou a estimativa quanto ao défice para 2,3% do PIB.

Agora, cerca de cinco meses depois, o Governo espanhol atualiza as previsões e apresenta um cenário mais otimista, embora a crise na Catalunha ainda não esteja totalmente debelada.